Son Dakika Haberleri: Potanın Perileri yenilgiyle başladı
Son Dakika Güncel Haber

Potanın Perileri yenilgiyle başladı

1 saat önce

Kadınlar EuroBasket 2019'da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup oldu.

Potanın Perileri yenilgiyle başladı, System.String[]
Kadınlar EuroBasket 2019'da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci maçını yarın saat 17.00'de Slovenya ile oynayacak.
Salon: Cair Sports Center Hakemler: Martins Kozlovskis xx, Radomir Vojinovic xx, Ivor Matejek xx Türkiye: Kiah Stokes xx 10, Işıl Alben x 3, Cansu Köksal xx 11, Tuğçe Canıtez x 3, Olcay Çakır Turgut xx 13, Bahar Çağlar x 4, Pelin Bilgiç xx 10, Ayşe Cora x, Tilbe Şenyürek x Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu İtalya: Cecilia Zandalasini xx 13, Sabrina Cinili x 3, Francesca Dotto x 6, Giorgia Sottana xxx 16, Olbis Andre 2, Lorela Cubaj x 3, Martina Crippa xx 7, Elisa Penna x 2, Nicole Romeo x 5, Caterina Dotto x Başantrenör: Marco Crespi 1. periyot: 17-10 (Türkiye lehine) Devre: 25-26 (İtalya lehine) 3. periyot: 37-36 (Türkiye lehine)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Türkiye, İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza Kadın fotoğraflarını tek tıkla çıplak hale getiren korkunç uygulama herkesi şaşırttı! BM, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini resmen tanıdı Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 23:33:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Potanın Perileri yenilgiyle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]