Potanın perilerinden liseye şampiyonlukla veda - Son Dakika
Son Dakika Spor Potanın perilerinden liseye şampiyonlukla veda - Son Dakika Spor

Potanın perilerinden liseye şampiyonlukla veda

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi'nin Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen liseler arası kızlar basketbol turnuvasının finali, nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu.

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Başakşehir Belediyesi'nin Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen liseler arası kızlar basketbol turnuvasının finali, nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. TOKİ Hayme Ana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni yenen TOKİ Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Bahçeşehir Spor Merkezi'nde düzenlenen finalde tribünleri dolduran kız öğrenciler, tezahüratlarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler, okul takımlarını maçların başından sonuna kadar destekledi. Yarı finalde Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Prof. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi takımları karşılaştı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Lisesi takımı, rakibini 48-8 yenerek turnuva üçüncüsü oldu.

FİNALDE SON ANA KADAR ÇEKİŞME

Turnuvanın en büyük heyecanı ise finalde yaşandı. TOKİ Hayme Ana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile TOKİ Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kozlarını paylaştı. Maça üst üste sayılarla başlayarak farkı açan taraf Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi oldu. Son periyotta 3 sayıya kadar inen farkı korumayı başaran Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi, rakibini 42-37 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

ŞAMPİYONA MUHTEŞEM TÖREN

Turnuvanın ardından muhteşem bir kupa töreni düzenledi. İkinci ve üçüncü takımlar madalyalarını aldıktan sonra şampiyon takım sahneye çıktı. Şampiyonlara kupalarını Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi verdi. Şampiyon takım kupasını kaldırırken konfetiler patlatılınca tören görsel şölene dönüştü.

Şampiyon takımın oyuncuları, kupalarını aldıktan sonra duygularını dile getirdi. Kaptan Cansu Çakırhan, önceki turnuvalardan diğer takımları tanıdıklarını ve buna göre çalıştıklarını söyledi. Lise eğitimlerinin son sınıfında kazandıkları bu şampiyonluğun anlamlı ve değerli olduğunu ifade etti.

"FESTİVAL HAVASINDA FİNAL YAPACAĞIZ"

Kupa töreninde bir konuşma yapan Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi, tüm öğrencilere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun selamını iletti. 25 bin öğrencinin katıldığı Gençlik Oyunlarının nitelik ve nicelik olarak alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonu olduğunu söyleyen Çelebi, Gençlik Oyunları'nı Nisan ayının sonunda festival havasında bir finalle taçlandıracaklarını ifade etti.


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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:52 Kaynak: DHA
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