Potanın şampiyonu Zonguldak Belediyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Potanın şampiyonu Zonguldak Belediyespor - Son Dakika Spor

Potanın şampiyonu Zonguldak Belediyespor

6 saat önce

Zonguldak Belediyespor basketbol takımı, finalde Çelikelliler Spor Kulübünü 80-57 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Potanın şampiyonu Zonguldak Belediyespor, System.String[]

Zonguldak Belediyespor basketbol takımı, finalde Çelikelliler Spor Kulübünü 80-57 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Erkekler Basketbol Ligi sona erdi. Final maçında Zonguldak Belediyespor ile Çelikelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İki takım arasında nefes kesen karşılaşmaya sahne olan maç 80-57 Zonguldak Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.


Zonguldak Belesiyespor şampiyonluğun sevincini doyasıya eğlenerek kutladı.Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Şampiyon Zonguldak Belediyespor'a şampiyonluk kupasını Vali Yardımcısı Turgut Subaşı takdim etti.Zonguldak Belesiyespor 10 Mart'ta Kırşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek. - ZONGULDAK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, basketbol, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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