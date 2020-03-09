Potanın sultanları Kdz. Ereğli'yi temsil edecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Belediye Spor Kulübü U18 Genç Kız takımı 09- 14 Mart 2020 tarihlerinde Sinop'ta yapılacak TBF U18 Genç Kızlar 3.Bölge Şampiyonasında Zonguldak'ı temsil edecek.



Basketbol takımı antrenörü Levent Ekici'nin liderliğinde Eskişehir, Kastamonu, Samsun, Karabük, Bolu, Ankara illerinin temsilcileri ile müsabakalara çıkacak. Müsabakalar sonucunda ilk dört takım Aydın'da yapılacak olan Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. - ZONGULDAK