Son Dakika Haberleri: Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı
Son Dakika Spor Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı - Son Dakika Spor

Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı

7 saat önce

Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçında galibiyet elde etti.

Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı, System.String[]

Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçında galibiyet elde etti. Potanın yıldızları, Antalya Basketbol Kulübü'nü 48-37 mağlup etti.


Kepez Belediyespor'un pota yıldızları, sezonun ilk maçında üstün bir performansla galibiyeti yakaladı. Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçını Antalya Basketbol Kulübü (ABK ) ile yaptı. Kepez Çok Amaçlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapılan müsabakada potanın genç yıldızları, ilk maçlarında 48-37 üstünlük ile salondan ayrıldı. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, basketbol, Antalya, Kepez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti
Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:27:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]