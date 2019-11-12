Potanın yıldızları sezona galibiyetle başladı

Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçında galibiyet elde etti. Potanın yıldızları, Antalya Basketbol Kulübü'nü 48-37 mağlup etti.



Kepez Belediyespor'un pota yıldızları, sezonun ilk maçında üstün bir performansla galibiyeti yakaladı. Kepez Belediyespor Kulübü'nün U18 Genç Basketbol Takımı sezonun ilk maçını Antalya Basketbol Kulübü (ABK ) ile yaptı. Kepez Çok Amaçlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapılan müsabakada potanın genç yıldızları, ilk maçlarında 48-37 üstünlük ile salondan ayrıldı. - ANTALYA