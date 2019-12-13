"Potanın yıldızları" stillerinde de başarılı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Potanın yıldızları' stillerinde de başarılı - Son Dakika Ekonomi

"Potanın yıldızları" stillerinde de başarılı

7 saat önce

Altınyıldız Classics, A Milli Basketbol Takımı resmi giyim sponsoru olarak Altınyıldızları giydirmeye devam ediyor.

Altınyıldız Classics, A Milli Basketbol Takımı resmi giyim sponsoru olarak Altınyıldızları giydirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, sporcuların özel günlerde kullanmaları için tamamı özel dikim olan smokinler ve nano kumaş teknolojisi ile öne çıkan travel takım elbiseleri, günlük hayatlarında kullanmaları için de bomber montlardan jogger pantolonlara uzanan tasarımlar ve smart casual kombinler tasarladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Altınyıldız Classics'in lacivert çizgili triko ceketini, beyaz basic tshirt ile tamamlıyor.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise sezonunun favori renkleri kahverengi ve kiremit rengini Altınyıldız Classics balıkçı yaka triko ve kadife fitilli kaban ile başarıyla kombinliyor.

NBA'deki oynayan Furkan Korkmaz da sezonun öne çıkan parçalarından Altınyıldız Classics antrasit rengi desenli bomber montuna, beyaz basic tshirt, antrasit jogger pantolon ve beyaz sneaker'ıyla modern ve spor görünüyor. Yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin, lacivert blazer ceketi, siyah beyaz pötikareli gömlek, turuncu örme kravat ile tamamlıyor.

Başarılı oyuncu Buğrahan Tuncer, sezonun öne çıkan parçalarından bel kısmı bağlamalı jogger pantolonun gri rengini, saks mavisi balıkçı yaka triko ile tamamlıyor. Gri kabanı ve beyaz sneaker ile modern tarzı başarıyla uyguluyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli ismi Doğuş Balbay, Altınyıldız Classics'in lacivert bomber montunu, mavi basic tshirt ile kombinliyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Altınyıldız, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor TFF'ye patladı!
Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

Son Dakika Haberleri
17:49 Borsa İstanbul'da "Üniversite Buluşmaları" sürüyor - Son Dakika Ekonomi
17:42 Ziraat, Simit Sarayı'na ortak oluyor - Son Dakika Ekonomi
17:40 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:38 Bakan Albayrak: "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 3,8 artış son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin... - Son Dakika Ekonomi
17:30 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Son Dakika Ekonomi
16:08 Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Potanın yıldızları" stillerinde de başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]