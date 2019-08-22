Potasyum ferrosiyanür ihbarı AFAD'ı alarma geçirdi
41 dakika önce
ADANA'da kargo ile bir eve potasyum ferrosiyanür adlı kimyasal maddenin gönderildiği ihbarı, AFAD ekiplerini alarma geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:34 Kaynak: DHA
ADANA'da kargo ile bir eve potasyum ferrosiyanür adlı kimyasal maddenin gönderildiği ihbarı, AFAD
ekiplerini alarma geçirdi. Eve giden ekipler tarafından alınan madde, gerekli ölçümlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi.
Olay, merkez Seyhan
ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İleri derecede zehirli olan potasyum ferrosiyanür maddesinin bir eve kargo ile gönderildiği ihbarı, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Özel kıyafetlerle eve giren AFAD KBRN ekipleri, kargo ile gelen madde üzerinde incelemede bulundu. Yapılan incelenin ardından özel bir kaba alınan madde, gerekli ölçümlerin yapılması için ilgili birimlere teslim etti.
Alkol alırken 50 metreden düşen genç: Burada öleyim, anneme haber vermeyin Akkuyu'daki Nükleer Santral, 9 şiddetindeki depreme ve uçak çarpmasına dayanıklı olacak Reynmen kendisi için "Ajdar'a yazık ettik" diyen MÜYAP Başkanı'na ateş püskürdü Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı