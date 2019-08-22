Son Dakika Haberleri: Potasyum ferrosiyanür ihbarı AFAD'ı alarma geçirdi
Son Dakika Güncel Haber

Potasyum ferrosiyanür ihbarı AFAD'ı alarma geçirdi

41 dakika önce

ADANA'da kargo ile bir eve potasyum ferrosiyanür adlı kimyasal maddenin gönderildiği ihbarı, AFAD ekiplerini alarma geçirdi.

Potasyum ferrosiyanür ihbarı AFAD'ı alarma geçirdi, System.String[]
ADANA'da kargo ile bir eve potasyum ferrosiyanür adlı kimyasal maddenin gönderildiği ihbarı, AFAD ekiplerini alarma geçirdi. Eve giden ekipler tarafından alınan madde, gerekli ölçümlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İleri derecede zehirli olan potasyum ferrosiyanür maddesinin bir eve kargo ile gönderildiği ihbarı, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Özel kıyafetlerle eve giren AFAD KBRN ekipleri, kargo ile gelen madde üzerinde incelemede bulundu. Yapılan incelenin ardından özel bir kaba alınan madde, gerekli ölçümlerin yapılması için ilgili birimlere teslim etti.



Seyhan, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkol alırken 50 metreden düşen genç: Burada öleyim, anneme haber vermeyin
Akkuyu'daki Nükleer Santral, 9 şiddetindeki depreme ve uçak çarpmasına dayanıklı olacak Reynmen kendisi için "Ajdar'a yazık ettik" diyen MÜYAP Başkanı'na ateş püskürdü Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 02:15:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Potasyum ferrosiyanür ihbarı AFAD'ı alarma geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]