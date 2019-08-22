Potasyum ferrosiyanür ihbarı AFAD'ı alarma geçirdi

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Alkol alırken 50 metreden düşen genç: Burada öleyim, anneme haber vermeyin

Akkuyu'daki Nükleer Santral, 9 şiddetindeki depreme ve uçak çarpmasına dayanıklı olacak

Reynmen kendisi için "Ajdar'a yazık ettik" diyen MÜYAP Başkanı'na ateş püskürdü

Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı