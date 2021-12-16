Potlaç Kadın Kooperatifi'nin Yılbaşı Festivali Kadıköy Feneryolu'ndaki Atıksız Yaşam Pazarı'nda - Son Dakika

30 Aralık'a kadar sürecek ve her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak Yılbaşı Festivali'nde kadınların yılbaşına yönelik tasarladıkları keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, cam gibi bir birinden renkli hediyelik ürünler görücüye çıkıyor.

Yılbaşında sevdiklerine özel hediye vermek isteyenler, bir birinden farklı seçenekleri görmek için Feneryolu'ndaki Potlaç Yılbaşı stantlarını ziyaret edebilir.