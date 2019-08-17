Potters Derby İçin Hazırlanıyor
44 dakika önce
Bet365 Stadı'nda hızlı bir şekilde yaklaşırken, Stoke City oyuncuları bu öğleden sonraki Şampiyona karşılaşmasının eşiğine getirildi.
Bet365 Stadı'nda hızlı bir şekilde yaklaşırken, Stoke City
oyuncuları bu öğleden sonraki Şampiyona karşılaşmasının eşiğine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:18
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