Son Dakika Haberleri: Potters Derby İçin Hazırlanıyor
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Potters Derby İçin Hazırlanıyor

44 dakika önce

Bet365 Stadı'nda hızlı bir şekilde yaklaşırken, Stoke City oyuncuları bu öğleden sonraki Şampiyona karşılaşmasının eşiğine getirildi.

Bet365 Stadı'nda hızlı bir şekilde yaklaşırken, Stoke City oyuncuları bu öğleden sonraki Şampiyona karşılaşmasının eşiğine getirildi.
Stoke City, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:18 
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