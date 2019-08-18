Son Dakika Haberleri: Potters Derby İlçesine Karşı Açıcılarını Kutluyor
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Potters Derby İlçesine Karşı Açıcılarını Kutluyor

1 saat önce

Stoke City, geçtiğimiz maçlarda bet365 Stadium'daki Derby County'ye karşı golü atarken Scott Hogan son dokunuşunu yaptı. Oyuncular ve hayranlar, sadece Potters'ın bildiği gibi, uygun bir şekilde kutladılar.

Stoke City, geçtiğimiz maçlarda bet365 Stadium'daki Derby County'ye karşı golü atarken Scott Hogan son dokunuşunu yaptı. Oyuncular ve hayranlar, sadece Potters'ın bildiği gibi, uygun bir şekilde kutladılar.
Stoke City, Hogan, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 
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