Potters Derby İlçesine Karşı Açıcılarını Kutluyor
1 saat önce
Stoke City, geçtiğimiz maçlarda bet365 Stadium'daki Derby County'ye karşı golü atarken Scott Hogan son dokunuşunu yaptı. Oyuncular ve hayranlar, sadece Potters'ın bildiği gibi, uygun bir şekilde kutladılar.
Stoke City
, geçtiğimiz maçlarda bet365 Stadium'daki Derby County'ye karşı golü atarken Scott Hogan
son dokunuşunu yaptı. Oyuncular ve hayranlar, sadece Potters'ın bildiği gibi, uygun bir şekilde kutladılar.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14
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