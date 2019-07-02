Potters Kaleci Birliği
1 saat önce
Stoke City takımının hepsi bir araya geldiğinde, AFCON'da harekete geçenleri ekleyerek, City’nin Josef Bursik, Jack Butland, Adam Federici ve Adam Davies’le olan bekçilerine çubuklar arasındaki durakları üretmeye odaklanıyoruz.
Stoke City
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:05
takımının hepsi bir araya geldiğinde, AFCON'da harekete geçenleri ekleyerek, City'nin Josef Bursik, Jack Butland, Adam Federici
ve Adam Davies'le olan bekçilerine çubuklar arasındaki durakları üretmeye odaklanıyoruz.
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