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Potters Kaleci Birliği

1 saat önce

Stoke City takımının hepsi bir araya geldiğinde, AFCON'da harekete geçenleri ekleyerek, City’nin Josef Bursik, Jack Butland, Adam Federici ve Adam Davies’le olan bekçilerine çubuklar arasındaki durakları üretmeye odaklanıyoruz.

Stoke City takımının hepsi bir araya geldiğinde, AFCON'da harekete geçenleri ekleyerek, City'nin Josef Bursik, Jack Butland, Adam Federici ve Adam Davies'le olan bekçilerine çubuklar arasındaki durakları üretmeye odaklanıyoruz.
Potters Kaleci Birliği
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:05 
Adam Federici, Stoke City, Spor
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