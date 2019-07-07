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Potters Sezon Öncesi Eğitim Kampında Eğitim Başlıyor

1 saat önce

Stoke City, sezon öncesi antrenman kampları için dün Hollanda'ya geldikten sonra, oyuncular otelde antrenman başladıkça hızla harekete geçmeye hazırdılar.

Stoke City, sezon öncesi antrenman kampları için dün Hollanda'ya geldikten sonra, oyuncular otelde antrenman başladıkça hızla harekete geçmeye hazırdılar.
Potters Sezon Öncesi Eğitim Kampında Eğitim Başlıyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:05 
Stoke City, Hollanda, Spor
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