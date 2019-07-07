Potters Sezon Öncesi Eğitim Kampında Eğitim Başlıyor
1 saat önce
Stoke City, sezon öncesi antrenman kampları için dün Hollanda'ya geldikten sonra, oyuncular otelde antrenman başladıkça hızla harekete geçmeye hazırdılar.
Stoke City
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:05
, sezon öncesi antrenman kampları için dün Hollanda
'ya geldikten sonra, oyuncular otelde antrenman başladıkça hızla harekete geçmeye hazırdılar.
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