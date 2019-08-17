Potters Takdirlerini Göster
44 dakika önce
Stoke City ve Derby County arasındaki 2-2 çekilişini takiben, kırmızı ve beyaz renkli olanlar, ilk dakikadan geride kalan yüksek sesle ve gururlu destekçilere takdirlerini göstermeye çabucak başladılar.
Stoke City
ve Derby County arasındaki 2-2 çekilişini takiben, kırmızı ve beyaz renkli olanlar, ilk dakikadan geride kalan yüksek sesle ve gururlu destekçilere takdirlerini göstermeye çabucak başladılar.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:18
Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu Real Madrid açılışta takılmadı, 3 golle kazandı! Mane ve Firmino Liverpool'a galibiyeti getirdi!