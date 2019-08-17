Son Dakika Haberleri: Potters Takdirlerini Göster
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Potters Takdirlerini Göster

44 dakika önce

Stoke City ve Derby County arasındaki 2-2 çekilişini takiben, kırmızı ve beyaz renkli olanlar, ilk dakikadan geride kalan yüksek sesle ve gururlu destekçilere takdirlerini göstermeye çabucak başladılar.

Stoke City ve Derby County arasındaki 2-2 çekilişini takiben, kırmızı ve beyaz renkli olanlar, ilk dakikadan geride kalan yüksek sesle ve gururlu destekçilere takdirlerini göstermeye çabucak başladılar.
Stoke City, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:18 
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