Powell: Bilanço daraltmayı bu yıl durduracağız
1 saat önce
Fed, bilanço daraltma operasyonunu yıl içinde sona erdirecek.
Fed
, bilanço daraltma operasyonunu yıl içinde sona erdirecek. Bankanın bilanço büyüklüğünün ülke GSYH'nın yüzde 16-17'si civarına gerilemesi bekleniyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:35
Binali Yıldırım, Mutlu Evliliğin Formülünü Açıkladı: İtaat Et, Rahat Et
Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi
Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı
Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü