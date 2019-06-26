Son Dakika Haberleri: Powell: Büyüme için gerekirse parasal genişleme kullanılır
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Powell: Büyüme için gerekirse parasal genişleme kullanılır

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyüme için gerekirse "parasal genişleme"nin (QE) kullanılabileceğini, ancak önemli olanın uzun vadeli görünüm olduğunu vurguladı.

Powell: Büyüme için gerekirse parasal genişleme kullanılır, System.String[]
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyüme için gerekirse "parasal genişleme"nin (QE) kullanılabileceğini, ancak önemli olanın uzun vadeli görünüm olduğunu vurguladı.
New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Powell, ekonomide büyümeyi hızlandırmak için gerekirse parasal genişlemeyi kullanacaklarını söyledi; ancak, Fed'in geçici etkenlere aşırı tepki verme yerine, uzun vadeli görünüme bakması gerektiğine dikkat çekti ve ekledi:
"Birçok Fed yetkilisi, daha genişlemeci, destekleyici politika için nedenin biraz daha güçlendiği yargısına vardılar. Bununla birlikte para politikasının tek bir ayrıntıya ya da güvendeki kısa vadeli dalgalanmalara aşırı tepki vermemesi gerektiğinin de bilincindeyiz. Bunu yapmak, görünüme daha fazla risk eklemek olur."
Powell, Fed'in Mayıs ayı başına kadar ekonomi için göreceli olarak iyimser bir görüşe sahip olduğunu, ancak Washington ile Pekin arasında ticaret müzakerelerinin başarısız olması, Başkan Trump'ın Çin malları için tarifeleri yükseltmesi ve Meksika'yı tarife uygulamakla tehdit etmesi sonrasında görünümün değişmeye başladığını vurguladı.
Gelen sınırlı verilerin işletme yatırımlarının yavaşladığına işaret ettiğini belirten Powell, yılın başlarındaki olumlu görünüm için risklerin arttığına işaret etti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:54 Kaynak: DHA
New York, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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