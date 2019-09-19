Powell: daha fazla faiz indirimi ekonomide düşüş izlenirse uygun olur

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası ekonomiye yönelik küresel risklerin artmasına karşın görünümün henüz eksi yöne dönmemesi sebebiyle parasal gevşeme politikaları devamlılığının uzun sürmeyebileceğini söyledi.

Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekti. Banka'dan yapılan açıklamada söz konusu kararda "küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun" etkili olduğu belirtildi.

Powell, faiz açıklaması sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Fed'in küresel ekonomik büyüme ve ticari gelişmeleri takip ettiğini belirterek, söz konusu süreçlere yönelik "risklerin arttığını" söyledi. Powell, ABD ekonomisindeki görünümün artıda olduğuna işaret ederek, ekonomide "bozulmalar görülürse", "daha fazla indirimin uygun olacağını" vurguladı.

Fed'in karar sürecinin her zaman "veriye dayalı" olduğunu hatırlatan Powell ayrıca, küresel ticari belirsizlik ve özellikle Avrupa Birliği ile Çin'deki yavaşlayan büyümenin yatırımları azalttığını ve ihracata zarar verdiğini söyledi. Buna rağmen ABD ekonomisindeki performansı iyi olarak değerlendiren Powell, artan gelirler ve tüketici güveniyle yılın ilk yarısında yüzde 2.5'lik büyüme görüldüğünü hatırlattı.

Basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına paralel olarak ABD'deki faizlerin diğer ülkelerdeki faizlere göre daha yüksek olmasının ekonomiye yönelik bir risk oluşturup oluşturmadığı sorusuna Powell, söz konusu ülkelerdeki düşük faizin daha yavaş küresel ekonomi büyüme ve düşük enflasyon beklentileri sebebiyle alındığı cevabını verdi. Powell, "Küresel sermaye piyasaları oldukça birbirine bağlı durumda ve bizim kredi faiz oranlarımız da diğer ülkelerdeki düşük faizler sebebiyle oldukça aşağıya çekiliyor" dedi ve söz konusu durumun faiz kararı oluşturulurken göz önüne alındığını vurguladı.