Powell: Faizlerin mevcut seviyesi "uygun"
1 saat önce
Fed Başkanı Powell, küresel risklerin olduğu bir ortamda faiz oranlarını değiştirmek için acele etmediklerini söyledi.
Fed
Başkanı Powell, küresel risklerin olduğu bir ortamda faiz oranlarını değiştirmek için acele etmediklerini söyledi. Powell, faizlerin mevcut seviyesini "uygun" ve "neredeyse nötr" olarak nitelendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:10
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