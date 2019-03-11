Son Dakika Haberleri: Powell: Faizlerin mevcut seviyesi "uygun"

Powell: Faizlerin mevcut seviyesi "uygun"

1 saat önce

Fed Başkanı Powell, küresel risklerin olduğu bir ortamda faiz oranlarını değiştirmek için acele etmediklerini söyledi.

Powell: Faizlerin mevcut seviyesi
Fed Başkanı Powell, küresel risklerin olduğu bir ortamda faiz oranlarını değiştirmek için acele etmediklerini söyledi. Powell, faizlerin mevcut seviyesini "uygun" ve "neredeyse nötr" olarak nitelendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:10 

Fed, Ekonomi
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