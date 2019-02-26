Son Dakika Haberleri: Powell: Fed Bundan Sonraki Faiz Kararlarına Sabırlı Yaklaşacak

Powell: Fed Bundan Sonraki Faiz Kararlarına Sabırlı Yaklaşacak

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son dönemde açıklanan verilerin "zayıf" olmalarına karşın, ABD ekonomisindeki "güçlü büyümeyi aşağı çekemeyeceğini" vurguladı; ancak, bu dturuma karşın Fed'in bundan sonraki faiz kararlarına "sabırlı" yaklaşacağının altını çizdi.

Powell: Fed Bundan Sonraki Faiz Kararlarına Sabırlı Yaklaşacak, System.String[]
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son dönemde açıklanan verilerin "zayıf" olmalarına karşın, ABD ekonomisindeki "güçlü büyümeyi aşağı çekemeyeceğini" vurguladı; ancak, bu dturuma karşın Fed'in bundan sonraki faiz kararlarına "sabırlı" yaklaşacağının altını çizdi.

ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu'nda yapacağı konuşmanın dağıtılan metnine göre Powell Fed'in Ocak ayında para politikasına yaklaşımını değiştirdiği yolundaki yaklaşımları teyit etti.

Powell "ters akımlar ve çelişen sinyaller" nedeniyle faiz artırımlarını sürdürme olasılığının azaldığını ve bu durumun olumlu ekonomik görünüm üzerinde belirsizlik yarattığına dikkat çekti.

Konuşma metnine göre Powell, "Mevcut ekonomik koşulları sağlıklı, ekonomik görünümü elverişli buluyoruz" dedi. ABD ekonomisinin bu yıl "güçlü hızda, fakat 2018'e kıyasla bir miktar daha yavaş" büyüyeceğini ve "istihdam piyasasının güçlü" seyredeceğini söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:23 Kaynak: DHA

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