Powell: Fed dijital para birimi konusunda erken aşamada

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in dijital para birimine ilişkin politika konuları üzerinde çalışmanın henüz "erken aşamalarında" olduğunu belirtti.

Ulusal Topluluk Yeniden Yatırım Koalisyonu'nun (National Community Reinvestment Coalition - NCRC) düzenlediği video konferansta, finansal tabana yayılmaya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Powell, ABD'de şu anda banka ile ilgisi olmayan hane sayısının, toplamın yüzde 5.0'ine karşılık gelen 7.0 milyonu bulduğuna dikkat çekti ve dijital para birimlerinin daha geniş bir finansal tabana yayılmayı destekleyecek olsa da, mevcut bankacılık sisteminin de bu haneler için yeterli desteği verecek durumda olduğunu vurguladı.