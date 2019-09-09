Son Dakika Haberleri: Powell: fed ekonomik genişlemeyi desteklemeyi sürdürecek
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Powell: fed ekonomik genişlemeyi desteklemeyi sürdürecek

51 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide büyümenin sürdürülmesi için "uygun şekilde" hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

Powell: fed ekonomik genişlemeyi desteklemeyi sürdürecek, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide büyümenin sürdürülmesi için "uygun şekilde" hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

Powell, Zürih Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Bizim yükümlülüğümüz, elimizdeki araçları ekonomiyi desteklemek için kullanmak ve biz de bunu yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmasında, istihdam piyasası ve tüketici harcamalarının güçlü olduğunun altını çizen Powell, politika yapıcıların jeopolitik riskleri, finansal şartları ve diğer gelmekte olan ekonomik verileri yakın izlediklerini de vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Zürih Üniversitesi, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:35 Kaynak: DHA
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