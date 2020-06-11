Powell: Fed ekonomiye desteğini etkin biçimde sürdürecek - Son Dakika

Powell: Fed ekonomiye desteğini etkin biçimde sürdürecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomiye desteğinin "etkin bir biçimde" süreceğini belirterek, "İş piyasasını ve ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm araçları devreye sokup, bunları tamamen toparlanana kadar kullanacağız" dedi.

Powell: Fed ekonomiye desteğini etkin biçimde sürdürecek, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomiye desteğinin "etkin bir biçimde" süreceğini belirterek, "İş piyasasını ve ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm araçları devreye sokup, bunları tamamen toparlanana kadar kullanacağız" dedi.

Fed'in para kurulundaki politika yapıcılar, ABD ekonomisinin ayağa kalkması için verdiği olağanüstü desteği en az birkaç yıl sürdüreceğinin sinyalini verdiler.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarının oybirliğiyle yüzde 0.00 - 0.25 düzeyinde sabit tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, faiz oranlarının, ekonominin son gelişmelere bağlı zorlukların üstesinden gelip düze çıktığından emin oluna kadar bu düzeylerde korunacağı vurgulandı.

FOMC'deki 17 politika yapıcının tamamı yakından izlenen gecelik faiz oranının 2021 sonuna kadar sıfıra yakın kalacağını öngörürlerken, kuruldaki 15 politika yapıcı ise 2022 yılı sonuna kadar faizlerde değişiklik olmayacağını öngördüler.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Powell: Fed ekonomiye desteğini etkin biçimde sürdürecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak         
08:48
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu         
08:44
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?         
08:25
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı         
08:04
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi         
07:36
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı         
07:33
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz         
00:20
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı         
00:00
İşte Bakan Koca'nın İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası         
23:56
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı         
23:12
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
22:55
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak         
22:41
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim         
22:40
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı         
22:01
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı         
20:54
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 09:04:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Powell: Fed ekonomiye desteğini etkin biçimde sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]