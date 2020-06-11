Powell: Fed ekonomiye desteğini etkin biçimde sürdürecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomiye desteğinin "etkin bir biçimde" süreceğini belirterek, "İş piyasasını ve ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm araçları devreye sokup, bunları tamamen toparlanana kadar kullanacağız" dedi.

Fed'in para kurulundaki politika yapıcılar, ABD ekonomisinin ayağa kalkması için verdiği olağanüstü desteği en az birkaç yıl sürdüreceğinin sinyalini verdiler.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarının oybirliğiyle yüzde 0.00 - 0.25 düzeyinde sabit tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, faiz oranlarının, ekonominin son gelişmelere bağlı zorlukların üstesinden gelip düze çıktığından emin oluna kadar bu düzeylerde korunacağı vurgulandı.

FOMC'deki 17 politika yapıcının tamamı yakından izlenen gecelik faiz oranının 2021 sonuna kadar sıfıra yakın kalacağını öngörürlerken, kuruldaki 15 politika yapıcı ise 2022 yılı sonuna kadar faizlerde değişiklik olmayacağını öngördüler.