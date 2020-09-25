Powell: Fed'in kötü borçları satın aldığına katılmıyorum - Son Dakika

Powell: Fed'in kötü borçları satın aldığına katılmıyorum

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kent İşleri Komitesi'ndeki ifadesinde, Fed'in "kötü borçları" satın aldığına ilişkin savlara katılmadığını söyledi.

Powell: Fed'in kötü borçları satın aldığına katılmıyorum, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kent İşleri Komitesi'ndeki ifadesinde, Fed'in "kötü borçları" satın aldığına ilişkin savlara katılmadığını söyledi.

Powell, Fed'in satın aldığı çok büyük miktardaki "kötü" borcun piyasalar üzerinde ne gibi etkileri olabileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bizim büyük miktarda kötü borcu satın aldığımıza ilşkin savlara katılmıyorum; sanın almadık" dedi.

İkincil piyasadan toplam 10 milyar dolarlık borcu satın aldıklarına işaret eden Powell, bunların hemen tamamının, "yatırım yapılabilir dereceli" borçlar olduğunu vurguladı.

Powell, bu borçlardan yalnızca çok küçük bölümünün borsa yatırım fonları (ETF) ve şirket tahvillerinden oluştuğunu, ancak bunun da "kovada yalnızca bir damla" kadar olduğunu ekledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, konut, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 07:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Powell: Fed'in kötü borçları satın aldığına katılmıyorum - Son Dakika Ekonomi

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