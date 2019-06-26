Powell: Fed Libra'yı dikkatlice inceleyecek

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Bitcoin sert yükseliyor! 13 bin dolara dayandı

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Jeff Bezos ve Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi Bernard Arnault oldu