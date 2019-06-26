Powell: Fed Libra'yı dikkatlice inceleyecek
51 dakika önce
– ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın "dikkatlice" inceleneceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:21 Kaynak: DHA
– ABD Merkez Bankası (Fed
) Başkanı Jerome Powell, Facebook
'un kripto para birimi Libra'nın "dikkatlice" inceleneceğini söyledi.
Powell, New York
'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Libra'nın bütün ayrıntılarıyla inceleneceğini ve tüketicinin korunması kapsamında, muhtemelen "oldukça yüksek" standartların uygulanacağını belirtti.
"(Libra'yı) Dikkatli bir şekilde izliyoruz. Libra'nın kapsamı göz önüne alındığında tüketicinin korunması açısından beklentilerimizin oldukça yüksek olacağını düşünüyorum" diyen Powell, Libra'yı denetleyecek otoritelerin birden fazla yerde bulunacağını belirtti ve "Libra'yı oldukça dikkatli bir şekilde izleyeceğiz" dedi.
Powell'ın yorumları, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Maxine Waters'ın geçen hafta Facebook'un ABD Kongresi Libra'yı inceleyene dek operasyonlarını durdurma çağrısının ardından geldi. Waters, şu açıklamayı yapmıştı:
"Facebook milyarlarca insanın verisini elinde tutuyor ve defalarca verilerin korunması ve dikkatli korunması konusunda ihmalkarlık gösterdi. Yeni bir kripto para birimi oluşturma planıyla Facebook gözetilmeyen genişlemesine ve kullanıcıların hayatlarına dahil olmaya devam ediyor" demişti.
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