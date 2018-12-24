Powell görevden alınabilir mi?
36 dakika önce
Trump'ın, Fed Başkanı Powell'ı görevden alması durumunda zaten volatil olan finansal piyasalara ağır darbe vuracağı belirtiliyor.
Trump
'ın, Fed
Başkanı Powell'ı görevden alması durumunda zaten volatil olan finansal piyasalara ağır darbe vuracağı belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:23
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