Son Dakika Haberleri: Powell görevden alınabilir mi?

Powell görevden alınabilir mi?

36 dakika önce

Trump'ın, Fed Başkanı Powell'ı görevden alması durumunda zaten volatil olan finansal piyasalara ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

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Trump'ın, Fed Başkanı Powell'ı görevden alması durumunda zaten volatil olan finansal piyasalara ağır darbe vuracağı belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:23 

Fed, Donald Trump, Ekonomi
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