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Powell: Ticaret iyileşti ancak koronavirüsü gibi endişeler var
27 dakika önce
Fed'in faizleri sabit tutma kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenliyor.
Fed'in faizleri sabit tutma kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenliyor. Konuşmasının başında koronavirüsüne değinen Powell, virüs konusunda endişeler olduğuna işaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:39
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