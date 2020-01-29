Powell: Ticaret iyileşti ancak koronavirüsü gibi endişeler var - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Powell: Ticaret iyileşti ancak koronavirüsü gibi endişeler var - Son Dakika Ekonomi

Powell: Ticaret iyileşti ancak koronavirüsü gibi endişeler var

27 dakika önce

Fed'in faizleri sabit tutma kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenliyor.

Powell: Ticaret iyileşti ancak koronavirüsü gibi endişeler var, System.String[]

Fed'in faizleri sabit tutma kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenliyor. Konuşmasının başında koronavirüsüne değinen Powell, virüs konusunda endişeler olduğuna işaret etti.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:39 
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