Son Dakika Haberleri: Power Ledger ve Sharing Energy Yenilenebilir Enerji Anlaşması İmzaladı

Power Ledger ve Sharing Energy Yenilenebilir Enerji Anlaşması İmzaladı

1 saat önce

Avustralyalı blockchain girişimi Power Ledger, yaptığı açıklama ile Japon yenilenebilir enerji firması Sharing Energy ile bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Temiz enerji tüketimini takip eden bir sistem kuran Power Ledger, bu anlaşma ile birlikte Sharing’in ürettiği panellerden faydalanarak, temiz enerjinin tüketimini kendi sistemi üzerinden takip edebilecek… İlk başta sadece 100 müşteri ile başlayacak olan pilot deneme […]The post Power Ledger ve Sharing Energy yenilenebilir enerji anlaşması imzaladı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Power Ledger ve Sharing Energy Yenilenebilir Enerji Anlaşması İmzaladı, System.String[]
Avustralyalı blockchain girişimi Power Ledger, yaptığı açıklama ile Japon yenilenebilir enerji firması Sharing Energy ile bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Temiz enerji tüketimini takip eden bir sistem kuran Power Ledger, bu anlaşma ile birlikte Sharing'in ürettiği panellerden faydalanarak, temiz enerjinin tüketimini kendi sistemi üzerinden takip edebilecek…

İlk başta sadece 100 müşteri ile başlayacak olan pilot deneme sürecinin ardından; bu rakamın 55 bine kadar çıkarılması amaçlanıyor. Power Ledger kurucusu ve CEO'su Dr. Jemma Green konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu iş birliği ile birlikte, Blockchain teknolojisinin nimetlerinden daha iyi faydalanabilme şansımız olacak. Daha iyi ölçeklenebilen bir yenilebilir enerji takibi ile birlikte, dünya çapındaki herkese ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu iş birliğinin ilk aşaması olarak Güneş enerjisi panelleri başlangıçta 100 eve eklenecek. Ancak hedef, yıl sonuna kadar 55 bin adet eve bu teknolojiyi getirmek olacak. İlk olarak kripto para sektörünün dikkatini 2017'nin Eylül ayında çeken Power Ledger, Avustralya'dan çıkan ilk ICO projesi olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra ICO süreci boyunca başarılı bir grafik çizen ve piyasanın da iyi olmasının etkisi ile 27 milyon dolarlık bir kaynak toplamayı başaran firma, şimdilerde ise dünyanın dört bir yanında partnerlik işleri ile ivmesini korumayı amaçlıyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:33 

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