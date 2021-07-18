Power Riders Motosiklet Kulübü üyeleri Beypazarı'na geldi

Power Riders Motosiklet Kulübü üyeleri Beypazarı'na gezi düzenledi.

Kulüp başkanı Mustafa Kayakoparan, 15'in üzerinde motosikletçiyle Beypazarı gezisine geldiklerini söyledi.

Kulüp olarak motorcularla Türkiye'nin değişik yerlerini görme fırsatı bulduklarını belirten Kayakoparan, şöyle devam etti:

"Başkentin batıya açılan ve tarihi İpekyolu üzerinde bulunan güzel ilçesi Beypazarı her zaman bizi cezbediyor. 2 gündür buradayız. Motorlarla ilçenin dışında bulunan güzellikleri de görüyoruz. Bu, Beypazarı'na ilk gelişimiz değil. Beypazarı'nda, Başkentin yoğun gürültüsünden ve stresinden uzaklaşarak sakin bir gün geçiriyorsunuz. Biz de bunu yaptık."

Kayakoparan, "4 teker bedeni taşır, 2 teker ruhu taşır. Biz iki teker üzerinde ruhumuzu cennet yurdumuzun keşfedilmemiş güzelliklerini görmeye adadık. Bu güzellikleri görüyoruz. Herkese de Beypazarı'nı görmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kayakoparan, Beypazarı ilçesi ziyaretinde kendilerine rehber sağlayan Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz'ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Poyraz, Beypazarı'na gelen her kim olursa olsun Turizm Ofisi olarak kendilerine her türlü desteği sağladıklarını, görebilecekleri yerleri anlatarak kendilerini yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.