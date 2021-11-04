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Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu - Son Dakika

Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu

04.11.2021 12:28

Erzurum'da Münip Bozoğlu'nun şarjdayken duman çıktığını gördü. Pencereden atmaya çalıştığı powerbank (taşınabilir şarj cihazı) elinde patladı. Bozoğlu'nun kopan sağ elinin işaret parmağı hastanede yerine dikildi. Bozoğlu, "Güneydoğu'da askerlik yaparken 20 metre yakınıma havan topu düştü. Powerbankin patlaması da aynı onun gibi gürültülü oldu" açıklamalarında bulundu.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yapan 2 çocuk babası Münip Bozoğlu, cep telefonu şarjı için lisanslı powerbank aldı. Bozoğlu, bir süre kullandığı cihazı önceki gün şarj etmek üzere mutfaktaki prize taktı. Odada otururken gelen sesler üzerine mutfağa giden Bozoğlu, duman çıkan powerbanki pencereden atmak isterken elinde patladı.

KOPAN PARMAĞI YERİNE DİKİLDİ

Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan Bozoğlu, hastaneye gitti. Doktorlar tarafından kopan parmağı yerine dikilen Bozoğlu, "Ben askerliğimi Güneydoğu'da yaptım. 20 metre yakınıma havan topu düştü. Havan topunun patlayışı gerçekten çok gürültülü. Buradaki yaşadığım olay sanki askerdeki havan topunun patlaması gibi bir sesle çok gürültülü oldu. Hala kulaklarımda onun çınlaması var. Kullandığım powerbanki, güvenilir olması açısından fazla para vererek lisanslı ürün aldım. Ancak ona rağmen yine patladı" diye konuştu.

Lisanslı diye aldığı powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu

"BU TARZ OLAYLARI BİLİNÇSİZCE KULLANIMA BAĞLIYORUZ"

Benzer olayların daha önce de yaşandığını belirten Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya, şunları söyledi: "Powerbanklerde bu tarz olaylar yaşanmasının sebebini biz bilinçsizce kullanıma bağlıyoruz. İnsanlar telefonlarının miliamper saat olarak kapasitesini mutlaka biliyorlar artık. Tavsiyemiz ancak bu kapasitenin en fazla 3 katı büyüklükte powerbank kullanmaları. Farz edelim şu anki cep telefonlarının bildiğim kadarıyla maksimum büyüklüğü 2 bin 500- 3 bin miliamperken 10 binlik, 20 binlik powerbanklar kullanılması doğru değil. Çünkü bu cihaza zarar verebiliyor. Sonrasında uzun süreli şarjlar da yanlış. Cihazın şarj ışığı yanmadan, yani şarj bitiyor uyarısı alamadan şarja takma hususu da çok mahsurlu. Yan sanayi ürünlerin kullanılması ne yazık ki bu tarz olaylara sebebiyet verebiliyor. Bunun için tavsiyemiz şudur, vatandaşlarımızın telefonlarını aldıkları yerde uygun powerbanken hangisi olduğunu sorup öğrenmeleridir. Kullanım süreleri her elektronik cihaz için 3 yılı geçmemelidir."

Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güneydoğu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu - Son Dakika


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