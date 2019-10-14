Son Dakika Haberleri: Powerbank içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Powerbank içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Powerbank içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

Nevşehir'de powerbank içerisine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.

Powerbank içerisinde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Nevşehir'de powerbank içerisine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminaline gelen Ş.A'nın (18) üzerinde ve çantasında arama yaptı.

Yapılan aramada powerbank içerisine gizlenmiş halde 60,92 gram metamfetamin, 10 uyuşturcu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet kilitli poşet ve 1 adet uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan plastik kürek ele geçirildi.

Ş.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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