Son Dakika Haberleri: Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

2 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından powerbank içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı.

Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından powerbank içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında şehirlerarası otobüs yolculuğu ile Nevşehir'e gelen 18 yaşındaki Ş.A. Nevşehir Şehirlerarası otobüs terminalinde indiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ş.A.'nın yanında bulundurduğu powerbankta yapılan aramadan powerbank içerisinde zulalanmış 7 parça halinde 60,92 gram metamfetamin, 10 adet extasy hapın yanı sıra çantasında uyuşturucu madde kullanma aparatı, 16 adet kilitli poşet ve 1 adet uyuşturucu madde ölçümünde kullanıldığı değerlendirilen küçük plastik kürek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken tutuklanan Ş.A. kendisini görüntülemeye çalışana gazetecilere elinde bulunan şişeyi fırlattı. - NEVŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde
Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Asker selamı veren Cengiz Ünder için Roma yaptırım uygulamayacak Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:18:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Powerbank içerisine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]