Son Dakika Haberleri: Powerbank içinden uyuşturucu çıkmıştı... Torbacı operasyonunda 4 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Powerbank içinden uyuşturucu çıkmıştı... Torbacı operasyonunda 4 tutuklama

Powerbank içinden uyuşturucu çıkmıştı... Torbacı operasyonunda 4 tutuklama

41 dakika önce

Powerbank içinden uyuşturucu çıkmıştı.

Powerbank içinden uyuşturucu çıkmıştı... Torbacı operasyonunda 4 tutuklama

Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişiden 4'ü tutuklandı

Operasyonda bir otomobilde yapılan aramada powerbank içinden uyuşturucu çıkarken, kontak görünümlü hassas terazi ele geçirildi

ADANA - Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir ve Gülbahçesi mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis bu iki mahallede operasyon yaptı. Polis bir otomobile "dur" ihtarında bulundu ancak aracın sürücüsü kaçınca kovalama yaşandı. Kısa süren kovalamanın ardından polis otomobili durdurdu. İçinde bulunan Serana B. kendisinin içici olduğunu otomobilde bulunanlardan uyuşturucu aldığını uyuşturucunun da powerbank içinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine yapılan aramada powerbank içinden uyuşturucu çıktı. Polis otomobilde bulunan kadınla birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer operasyonda ise uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İki operasyonda 42 gram sentetik bonzai, 710 gram esrar, powerbank içerisinde 137 gram metamfetamin ve araç anahtarı görünümünde hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Serena B. (25), Umut B. (27), Ömer B. (39), Yılmaz A. (28), Halil A. (32), Onurcan B. (21), Levent Y. ve Ramazan T. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Halil A, Umut B, Yılmaz A. ve Levent Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serena B, Ömer B, Onurcan B, Ramazan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Powerbank içinden uyuşturucu çıkmıştı... Torbacı operasyonunda 4 tutuklama

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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