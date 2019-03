Poyd Başkan Yardımcısı Yorulmaz: "Çok Turist Çok Para Demek Değil"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, bu sene turizmde iyi bir yıl geçireceklerini söyledi. Nisan itibarıyla 2019 sezonunun açılacağını belirten Volkan Yorulmaz, "Bizim en verimli yaşadığımız yıl 2014 yılıydı. Bu yıl 2014 yılını yakalarız. 2016 ve 2017 yıllarını yaşamış birisi olarak bunu söylüyorum" dedi.Yorulmaz, çok turistin çok para demek olmadığını belirterek, "Daha iyi olabilmesi için 2014 yılının da üstüne çıkmamız lazım. Öyle söylendiği gibi gümbür gümbür, ortalık turistten geçilmeyecek gibi bir durum da ortada yok. Bu da doğru bir analiz değil. Çok turist çok para demek değil. Geçen sene Ruslarda rekor kırıldı. Ama hiçbir otelci memnun değil. Çünkü fiyatlar ve gecelemeler istenilen seviyede değil. 20 dolarlık misafir ile bütün uçakları doldur, turist sayısını bir milyonların üzerine getir. Bunun da kimseye faydası yok. Gerçek saylardan da gelsin Rus turist. Bu da BDT pazarında 4 milyon yapar. Bu sayıyı Avrupa pazarı ile de desteklemek gerekiyor" dedi."İç pazarı korumak gerekiyor"Yerli turistin 2016 ve 2017 yılındaki cazip fiyatları bu yıl bulamayacağını da ifade eden Yorulmaz, "Kurdan gelen fark bu sorunu ortaya çıkarıyor. İç pazarda bir miktar daralma yaşanacak. Ama taksit imkanları, promosyonlar ile geçen seneki rakamlar olmasa da yüzde 15'lik bir küçülme ile gerçekleşeceğini düşünüyorum. Biz kendi tesisimizde her zaman sezonumuzda yüzde 25 civarında yerli misafirlerimize ayırıp, iç pazarı korumaya özen gösterdik. Zaman içerisinde de iç pazarın ne kadar önemli olduğunu gördük. 2016 ve 2017 yılını yaşayan tüm otelci dostlarımızda bunu görmüştür. Dolayısıyla iç pazarı yok saymak büyük yanlış olur. Yumurtaları aynı sepete koymamak her ticarette olduğu gibi bizim açımızdan da önemli. Hiç kimse olmasa da Türk misafirlerimiz hep buradalar. Türk misafirlerimizde sadece şu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Genel algı itibarı ile Türk misafirlerimiz nazlı bir profil çiziyor. Bir Rus ya da diğer yabancı misafirlerimiz gibi rahat değiller. Kolay bir operasyon yaşatmazlar ama bu da bizi daha iyiye götürmek için bir sebeptir. İç pazarsız bir turizm asla düşünmüyoruz" diye konuştu."Maliyetler yüksek"Fiyatları yukarıya taşıma adına çalıştıklarını da dile getiren Volkan Yorulmaz, maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekti. Ancak yüzde 100 zam yapılması durumunda bu maliyetlerden kurtulunabileceğini kaydeden Yorulmaz "Enerji, elektrik, LNC ve aklınıza gelebilecek her kalemde yüzde 30 ile 70 arasında artış var. Şimdi biz de bunları fiyata yansıtmak zorundayız ki, biz de ticaret yapıyoruz. Bu arada fiyatları yükseltince diğer destinasyonlarla rekabet edemiyorsunuz. Bunu bir planlama ve strateji içerisinde turizmcinin maliyetlerini düşürmek lazım. Bunu asgari ücretin artışını da dahil edersek durum daha ada ortaya çıkıyor" dedi. - ANTALYA