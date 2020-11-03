POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi - Son Dakika

POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi

03.11.2020 09:28
POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi, System.String[]

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türk turizmcisinin pandemi döneminde çok fazla deneyim kazandığını belirterek, "2020'de çok fazla deneyim edindik.

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türk turizmcisinin pandemi döneminde çok fazla deneyim kazandığını belirterek, "2020'de çok fazla deneyim edindik. 2021'de bunu ustalık dönemi olarak değerlendirebiliriz. 2021'de şu anki önlemler devam edecek gibi" dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da pandemiye rağmen turizm sektörünün ayakta kalmayı başardığını ve bu yıldan önemli tecrübeler edindiğini söyledi. Bu yılı ve 2021'den beklentiyi Demirören Haber Ajansı'na değerlendiren Ülkay Atmaca, "2020 yılının yaz sezonu sonuna geldik. Bu hafta sonu itibarıyla sezonu kapatıyoruz. 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte önce yerli misafirlerle yola çıktık. Daha sonra Ukrayna ve Kazakistan başta olmak üzere İngiltere gibi ülkeler gelmeye başladı. Ağustos ayından itibaren Rusların uçuş yasağını kaldırması sektörde büyük bir sevinç yarattı. Açılış planlamayan birçok otel açıldı. Eylülde, Antalya 1 milyon turist ağırladı. Haziran ayında Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte çıktığımız yolda gelen turist ve kişi sayısından ve gelirden önemli bir şey var; sektörün ayağa kalkması ve hala turizm yapabiliyor olması büyük başarı. Dünyada turizm hareketinin durduğu dönemde Antalya'da turizmden bahsediyor olmak, var olan tesislerin yüzde 50'sini açabilmek çok büyük başarı. Sektör de bunu başardı" dedi.

'ORTAYA GÜZEL BİR TABLO ÇIKTI'İngiltere'den büyük umutları olduğunu ancak bu ülkenin 1 Ekim'den itibaren karantina kararı aldığını aktaran Ülkay Atmaca, "Sektör olarak morallerimizi bozsa da Türk kökenli 4 tur operatörümüz kışın Moskova- Antalya uçuşlarına devam edeceklerini söyledi. Şu an seyahat edecek çok fazla destinasyon olmamakla beraber bize ne kadar dezavantaj sağlar kasım sonunda göreceğiz. Genel anlamda 2020 pandemiye rağmen sektörün ayakta kalmaya çalıştığı, hijyen ve sağlığın ne kadar önemli olduğu ile ilgili ciddi adımlar attık. Bütün misafirleri memnun etmek için de ortaya güzel bir tablo çıktı. Konu gelen turist sayısı ve gelirler değil, böyle bir dönemde turizm yapıyor olabilmek büyük başarı" diye konuştu.'2020'DE ÇOK FAZLA DENEYİM EDİNDİK'Şimdi Rus pazarına odaklandıklarını vurgulayan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, şöyle devam etti: "Antalya'da geçen sene pandemiden önce 5 bin kamp yapılmıştı. Bu sene Türkiye'de devre arası olmaması nedeniyle Türkiye'den çok fazla takım, kamp yapamayacak. Umuyoruz ki aralık ayından itibaren kongre turizminin serbest bırakılması halinde onun üzerine çalışacağız. Normalleşmenin izin verdiği süreçte hangi pazarda adım atmamız gerekiyorsa sektör olarak hazırız. 2021 yılı için çok ümitliyiz. Aşı ile ilgili gelişmeler gayet hızlı. Şu an vaka sayıları dünya genelinde artmış olsa da bunun kısa sürede atlatılacağını düşünüyorum. Bazı ülkeler ciddi kararlar aldı. Kış dönemini aşı ile geçirirsek 2021'de umutluyuz. 2020'de çok fazla deneyimler edindik. 2021'de bunu ustalık dönemi olarak değerlendirebiliriz. 2021'de şu anki önemler devam edecek gibi. Hem Dışişleri hem de Turizm Bakanımızın mayıs ve haziran ayında gösterdiği performans çok iyiydi. Gazetecileri ve milletvekillerini ağırladık. Aldığımız önlemleri gösterdik. Türkiye'nin havalimanı, turizm tesislerinin ne kadar güvenli ve hijyen olduğunu gösterdik. Bu gelen insanları ikna ettikten sonra temmuz ve ağustosta turist gelmeye başladı. Müthiş bir mücadeleydi. Kendilerine teşekkür ederiz."

POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi
POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi
POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi
POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi
POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi

Türkiye, Antalya, Turizm, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi - Son Dakika


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