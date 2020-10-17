POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz - Son Dakika

POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz

17.10.2020 10:44
POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz, System.String[]

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Birçok ülkede hayat tamamen durmuşken, turizm durmuşken, biz Antalya'da hala turizm yapmaya çalışıyoruz.

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Birçok ülkede hayat tamamen durmuşken, turizm durmuşken, biz Antalya'da hala turizm yapmaya çalışıyoruz. 2021'e umutla bakıyoruz. Umarım aşı bir an önce bulunur ve bu illetten bir an önce kurtuluruz. Aşının bulunmasıyla eski günlere döneceğimizi umuyorum" dedi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde POYD Başkanı Ülkay Atmaca'nın ev sahipliğinde 5 yıldızlı bir otelde yaza veda partisi düzenlendi. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen partiye Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.

'EKİMİN DE İYİ OLMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ'POYD Başkanı Ülkay Atmaca, pandemi döneminde bütün zorluklara rağmen turizm yapmaya çalıştıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi. Aylar önce kapalı olan bütün tesislerin çoğunun açıldığını kaydeden Ülkay Atmaca, "Sezonun sonu gelmeye başlasa da kışa odaklandık. Ekim ayının ortalarına gelmemize rağmen hala bu şehre uçak gelmesi nedeniyle keyfimiz yerinde. Şimdi tamamen kışa konsantre olduk. İyi bir kış geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eylül ayında bu şehre 1 milyon turist gelmesini sağladık. Ekim ile ilgili hedeflerimiz devam ediyor. İlk 16 günlük uçak verileri gayet iyi. İyi bir eylülün ardından ekimin de iyi olması en büyük dileğimiz" dedi.'PANDEMİDE BİR DÖNEM UÇAK SAYMAYA BAŞLADIK'Antalya'da büyük bir turizm potansiyeli varken pandemiyle tesislerin hemen hemen tamamının kapandığını hatırlatan Ülkay Atmaca, "Haziran ayındaki normalleşme süreciyle birlikte tesisler yavaş yavaş açılmaya başladı. Ukrayna ve Kazakistan ile başlayıp İngiltere ve Hollanda ile devam eden zincir, ağustos ayı başında Rusya'nın turist göndermesiyle Antalya'da birçok tesis açıldı. Tesislerimizin yüzde 50'si yaz boyunca çalıştı. Pandemide bu şehre uzunca bir süre sadece kargo uçakları indi. Normalleşme süreciyle birlikte uçak saymaya başladık. Bu şehre hala uçak iniyor olması, turist geliyor olması büyük bir başarı. Pandemi döneminde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi olmak, bütün destinasyonlar kapanırken, Türkiye'ye hala çok farklı ülkelerden turist gelmesi bir başarıdır. Amacımız bu sayıları artırmak" diye konuştu.'2021'E UMUTLA BAKIYORUZ'

Pandemi nedeniyle 2020 yılını en az kayıpla kapatmaya çalıştıklarını da aktaran POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Birçok ülkede hayat tamamen durmuşken, turizm durmuşken, biz Antalya'da hala turizm yapmaya çalışıyoruz. 2021'e umutla bakıyoruz. Umarım aşı bir an önce bulunur ve bu illetten bir an önce kurtuluruz. Aşının bulunmasıyla birlikte eski günlere döneceğimiz umuyorum" dedi.


POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz
POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz
POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz

Antalya, Turizm, Uçak, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti         
09:58
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı         
08:05
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor         
18:02
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 11:30:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei