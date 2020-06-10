POYD Başkanı Atmaca'dan Başkan Aputkan'a ziyaret - Son Dakika

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ve beraberindeki heyet, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret'te Atmaca, bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle vefat eden turizmci Bekir Akkaş'ın isminin ilçede sokak, cadde ya da bir parka verilmesine ilişkin taleplerinin içeren dilekçeyi Başkan Aputkan'a verdi.

Talebi yerinde bulduğunu belirten Aputkan, "Uzun yıllar turizme katkısı ile tanıdığımız değerli büyüğümüz Betuyap Genel Müdürü Bekir Akkaş'ın isminin bir yere verilmesi konusunu ilk yapılacak meclis toplantısında gündeme alacağız. Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın da destek vereceğini düşünüyorum. İnşallah ismini bir sokak, cadde ya da parkta yaşatacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanına teşekkür eden Atmaca ise, "Böyle değerli insanların isimleri bir yerlerde yaşamalı." dedi.

Atmaca'ya ziyarette, POYD Genel Sekreteri Erdoğan Turan ve Sherwood Genel Müdürü Hakan Arslanoğlu eşlik etti.