POYD Başkanı Atmaca İyi bir sezon geliyor - Son Dakika
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POYD Başkanı Atmaca İyi bir sezon geliyor

17.02.2021 08:15
POYD Başkanı Atmaca İyi bir sezon geliyor

POYD Başkanı Atmaca İyi bir sezon geliyorPROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu yıl nisan ayında turizmde hareketliliğin başlamasını beklediklerini kaydederek, Sezona Rusya ile başlar, Avrupa ile devam ederiz. İyi bir sezon geliyor.

POYD Başkanı Atmaca İyi bir sezon geliyor

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu yıl nisan ayında turizmde hareketliliğin başlamasını beklediklerini kaydederek, Sezona Rusya ile başlar, Avrupa ile devam ederiz. İyi bir sezon geliyor. Erken rezervasyon dönemi devam ediyor iç ve dış pazarda. Eski yıllar kadar iyi olmasa da 2020 yılı kadar kötü olmaz. Erken rezervasyona insanlar rağbet gösteriyor. Güvenli turizm sertifikası dünyaya örnek olan bir çalışma oldu dedi.

Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm sektörünü önemli ölçüde etkiledi. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Türk turizmin başkenti Antalya'da da pandemi önlemleri kapsamında kapatılan tesisler, geçen yıl 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle misafir ağırlamaya başladı. Güvenli turizm sertifikası ve otellerde alınan pandemi önlemleri kapsamında Antalya'da 3,5 milyon turist konakladı. Antalya'da pandemiye rağmen ulaşılan bu rakam, 2021 yılı turizm sezonu için sektörü ümitlendirdi.

'MÜKAFATINI 2021'DE GÖRECEĞİZ'

Sektörün yeni sezondan beklentilerini Demirören Haber Ajansı'na değerlendiren POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Bizim pandemiyle tanışmamız geçen yıl mart ayında oldu. Önce Antalya sonrasında da bütün Türkiye'de tesisler kapatılmıştı. Geçen yıl 1 Haziran'daki normalleşme süreci ve Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte yavaş yavaş yol aldık. Antalya'ya 3,5 milyon, Türkiye genelinde 15 milyon turist sağladık. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz aldığımız önlemlerle çok mutlu gitti. Bunun da mükafatını 2021'de göreceğimizi düşünüyorum dedi.

'SÖMESTİR VE SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BİR ARAYA GETİRDİLER'

Antalya'da futbol takımı kamplarının devam ettiğini aktaran Ülkay Atmaca, Sömestir için aldığımız önlemleri yerinde bulan Türk misafirler otelleri tercih etti. Hiçbir sıkıntı yaşamadan misafirleri ağırlıyoruz. Geçen yıl güvenli turizm sertifikası ile yola çıkmıştık. Aldığımız önlemlere misafirler büyük önem verdi, bu konuda başarılı bir yol almıştık. Bu çerçevede sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına bağlı olarak misafirler hem sömestir hem de Sevgililer Günü'nü bir araya getirerek otele olan talepleri gösterdi diye konuştu.

'NİSANDA HAREKETLİLİK BAŞLAR'Bu yıl turizm sezonundan beklentilere de değinen POYD Başkanı Ülkay Atmaca, şöyle konuştu

2021 yılında seyahat yasaklarının kalkması ile birlikte her ülkenin kendi aşısının performansı ile birlikte nisanda yavaş yavaş hareketlilik başlar. Sezona Rusya ile başlar, Avrupa ile devam ederiz. İyi bir sezon geliyor. Erken rezervasyon dönemi devam ediyor iç ve dış pazarda. Eski yıllar kadar iyi olmasa da 2020 yılı kadar kötü olmaz. Erken rezervasyona insanlar rağbet gösteriyor. Güvenli turizm sertifikası dünyaya örnek olan bir çalışma oldu. Edinilen tecrübelere göre gerekliliklere göre de yeni tedbirler ilave ediyoruz. Geçen yıl temmuz ve ağustosta tesislerin büyük bir bölümü doldu. Hiçbir vaka, hiçbir kötü durum yaşamadık. Biz sektör olarak hazırız. Kurallara uyan tesislerin başına bir şey gelmez. Önemli olan kurallara riayet etmek.

'İNSANLAR EVLERİNDE ÇOK SIKILDI'

İngiltere'nin 14 Nisan'a kadar, Almanya'nın ise mart başına kadar seyahat yasağı koyduğunu aktaran Atmaca, Almanya tekrar uzatabilir. Nisan itibarı ile hareketlilik başlayacaktır diye düşünüyorum. İnsanlar deniz, kum, coğrafya, güneş, lezzet ve tatları özledi. İnsanlar evlerinde çok sıkıldı. 1 yıldır kimse seyahat etmiyor. Seyahate olan açlık pozitif olarak dönecektir diye düşünüyorum dedi.

Kaynak: DHA
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