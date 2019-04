Poyd Başkanı Atmaca: " Nevruz Tatili Bekleneni Vermedi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Nevruz'da beklentilerin gerçekleşmediğini, geçen yıla göre azalış olduğunu söyledi.

2019 yılının ilk 3 ayında turizmde gerçekleşen rakamların hem Türkiye için hem Antalya için çok pozitif olduğunu söyleyen Atmaca, açıklanan rakamlara göre Antalya'ya gelen turistlerin ilk 3 ay sonundaki artışının bir önceki yıla oranla yüzde 245 arttığını belirtti.



Mart ayında geçen yıla oranla yüzde 5 artışın aslında çok daha fazla olması gerektiğine işaret eden Atmaca, "Ama nevruzun planlanan ve beklenen artışı daha düşük gerçekleşti. Nisan ayında Almanların da Antalya dönüyor olması nedeniyle daha da artacağını düşünüyorum" diye konuştu. Antalya'ya gelen turistlerin ilk üç sırasında Almanlar, Ruslar ve İngilizler olduğunu vurgulayan Ülkay Atmaca, şunları söyledi:



"Nisan ayında Alman, Rus ve İngiliz turistlerin yanı sıra yavaş yavaş diğer pazarlarda hareketlenecektir. Gittiğimiz bütün fuarlar çok pozitif geçti. Sırasıyla İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya, Ukrayna gayet başarılıydı. zaman zaman stantların küçülmesi ile ilgili eleştiriler olsa da benim gördüğüm bütün fuarındaki stant yapısı ve bizlere olan ilgi alaka gayet iyiydi. 2019 da en az 2018 yılı gibi iyi geçecek görünüyor. Şu ana kadar yaşadığım tek olumsuzluk dediğimiz gibi Nevruzun beklenenden daha düşük olması. Bunun nedeni son birkaç aydır İran'da yaşanan enflasyondur. Tümen'in dolar karşısında çok ciddi değer kaybetmesi üzerine beklediğimiz İranlı turist gelmedi. Nevruzda gelecek turist sayısı beklenenin çok altında gerçekleşti. Ama bunun dışında 2019 ilgili her her şey şu an çok pozitif. Bütün veriler gayet iyi. Dövizin yükselmesi iç Pazarı biraz negatif etkileyecek gibi görünse de şu an bütün Pazar'daki artış devam ediyor." - ANTALYA

