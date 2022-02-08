SPOR POYD Başkanı Atmaca: Turizm durmuşken, 400 takımı ağırlıyor olmak çok büyük başarı - Son Dakika

SPOR POYD Başkanı Atmaca: Turizm durmuşken, 400 takımı ağırlıyor olmak çok büyük başarı

Adem AKALAN- Namık Kemal KILINÇ- Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği aradan dolayı müthiş bir kış geçirdiklerini belirterek, "Geçen hafta neredeyse bütün takımlar buradaydı. Bunun hem bölgeye hem de ülkemize çok büyük faydası var. Sporcuların çektiği fotoğraflar, yaptıkları paylaşımlar hem şehrin hem de ülkenin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Turizm durmuşken, bugün bu şehirde 400 takımı ağırlıyor olmak çok büyük başarı" dedi.

FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği 10 günlük arada Antalya'ya gelen Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig'den ve çok sayıda yabancı takım, kamp olanağı buldu. Verilen arada birçok futbol takımının yanı sıra, hem bireysel hem takım sporlarından olan bisiklet, atletizm, basketbol, golf sporcuları kamp yeri olarak Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezini seçti.

"FIFA STANDARDINDA 200 SAHA VAR"

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Demirören Haber Ajansı 'na (DHA) yaptığı açıklamada, müthiş bir kış yaşadıklarını belirterek, "2019-2020 kışından sonra şu an Antalya'da 400'e yakın takım var. Bunların bir bölümü yabancı takımlar. Özellikle Rusya, Çekya, Balkan takımları var. Antalya ekonomisi de bu sayede büyük hareketlilik yaşıyor. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde FIFA standardında 200 saha var. Bölgenin hem tesis kalitesi, hem konaklama ve spor tesis sayısı fazla olduğundan talep dre fazla. Nisan ayına kadar 1500 kamp talebi var ve bu da gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Futbol dışında diğer spor branşları da olmak üzere yaklaşık 4 bin kampın gerçekleşeceğini kaydeden Atmaca, "Bu da çok büyük bir doluluğa sebep oldu. Bölgenin gelişiminde ve tanıtımında büyük rol oynayacak. Başta futbol olmak üzere tüm sporcular genç olduğu için gezmeyi seven insanlar. Kampın dışında fırsat buldukları zaman şehre inerek geziyorlar. Bu da hem şehrimize hem bölgeye hareketlilik getiriyor" diye konuştu.

"ANTALYA'DA BUNU BAŞARIYORUZ"

Sahip olunan konaklama ve spor tesisi anlamında iyi noktada olduklarına dikkat çeken Ülkay Atmaca, "Antalya'da Ermenistan'dan bile takım var. Bunun avantajını 200 tane sahayla, 4 bin kampla ortaya çıkarırsak dünyanın hiçbir yerinde başarılmazken, Antalya'da bunu başarabiliyoruz" şeklinde konuştu

"400 TAKIMI AĞIRLIYOR OLMAK ÇOK BÜYÜK BAŞARI"

Futbolda milli aranın uzun olmasının bölgeye çok faydalı olduğunu söyleyen Atmaca, "Geçen hafta neredeyse bütün takımlar buradaydı. Bunun hem bölgeye hem de ülkemize çok büyük faydası var. Yabancı takımlar da burada. Bu sporcuların çektiği fotoğraflar, yaptıkları paylaşımlar hem şehrin hem de ülkenin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Turizm durmuşken, bugün bu şehirde 400 takımı ağırlıyor olmak çok büyük başarı" ifadelerini kullandı.