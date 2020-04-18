POYD Başkanı Atmaca:

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Korona virüs bittikten sonra konaklama sektörünün zirve yapacağı günler için hazır olduklarını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, iç turizm açısından toplum disiplini devam ederse mayıs sonunda turizmin başlayabileceğini açıklamıştı. Sektör olarak korona virüsün bitmesini beklediklerini ifade eden POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Bu virüsün ortadan kalkmasının ardından eski günlerdeki gibi, günlük hayatımıza dönüp konaklama sektörünün yine zirve yapacağı, otellerin dolacağı günlere hazırız. Virüsün bitmesiyle birlikte toparlanan açılışla birlikte eski günlerde ki gibi devam edeceğiz. Bunun için konaklama sektörü olarak hazır şekilde bekliyoruz" dedi. - ANTALYA