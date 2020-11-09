POYD Başkanı Atmaca: "Türkiye'nin tanıtım çalışmalarına devam etmesi önemli"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye'nin tanıtım çalışmalarına devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Danışma Kurulu toplantısını değerlendirdi. Toplantının çok verimli geçtiğini belirten POYD Başkanı Atmaca, 2020-2021 yıllları için yapılan tanıtım çalışmalarının Türkiye turizmi için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"Gelecek ve sonraki seneler meyvesini göreceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı tanıtım çalışmalarını çok doğru bulduklarını belirten Atmaca, "Bilindiği üzere pandemi en fazla seyahat & turizm sektörlerini etkiledi. Bu süreçte Türkiye'nin tanıtım çalışmalarına devam etmesi önemliydi. Bu tanıtım çalışmalarının meyvesini gelecek sene ve ilerleyen yıllarda göreceğiz" dedi.

Pandemi döneminde Türkiye'nin ciddi önlemlerle turizm sektöründe örnek olacak çalışmalara imza attığını belirten Atmaca, "Hızlı bir karar sürecinden sonra Türkiye, turizme yönelik aldığı destek ve önlemlerle rakiplerine göre birkaç adım öne çıktı. Özellikle Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması Türkiye turizminin ne kadar güvenli ve sağlıklı hizmet verdiğini de gözler önüne serdi. Bu süreçte tanıtım çalışmalarının durmaması da önemliydi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) öncülüğünde başta dijital dünyada gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları Türkiye'nin imajına büyük katkı sağlamıştır. Yapılan çalışmaları çok olumlu buluyoruz ve bu çalışmaların artarak devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıda sektörün karşılaştığı sorunları da paylaştıklarını belirten Başkan Atmaca; "Turizm sektörünün içinden gelen ve turizmin sorunlarını çok iyi bilen Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la karşılaştığımız sorunları konuştuk. Bu sorunların çözümlenmesi üzerine fikirlerimizi paylaştık" şeklinde konuştu.

Atmaca, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alarak yaptığı çalışmalar ile Türk Turizmine büyük katkı sağladığı gerçeğini bir kez daha gördüklerini ifade etti.

"Ülkay Atmaca, "POYD olarak TGA'nın Danışma Kurulunda bize verilecek her türlü görev ve sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve TGA yöneticilerine ifade ettik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada POYD sektördeki gelişmelerin içerisinde olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA