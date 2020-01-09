POYD Başkanı Atmaca: Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel POYD Başkanı Atmaca: Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz - Son Dakika

POYD Başkanı Atmaca: Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz

6 saat önce

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Çok iyi rezervasyonlar alıyoruz.

POYD Başkanı Atmaca: Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz, System.String[]

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ara tatilde de ciddi rezervasyonlar almıştık. Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz" dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, sömestir tatili ve kış turizmine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Sömestirle ilgili rezervasyon sürecinin devam ettiğini belirten Ülkay Atmaca, "Çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ara tatilde de ciddi rezervasyonlar almıştık. Devam eden süreçte de yüzde 40- 50 indirimler olduğu için ikinci ara tatile ciddi talep var. Yoğun bir sömestir geçireceğimizi umuyoruz" dedi.

'3 BİN KAMP OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Şu anda Süper Lig takımlarının tamamı ile ikinci ve üçüncü liglerden takımların da Antalya'da kamp yaptığını aktaran Ülkay Atmaca, "Antalya genelinde bu sene 3 bin kamp olacağını düşünüyoruz. Antalya için başta golf ve futbol olmak üzere sömestirle birlikte iyi bir kış turizmi geçiriyoruz. 2019 yılını rekorlarla kapatmıştık. 2020'de bu rekorlar devam ediyor. Bölgedeki tesislerin doluluk oranları gayet iyi" diye konuştu.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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