Poyd Başkanı Ülkay Atmaca: "2000'in Üzerinde Takım Var"

- POYD Başkanı Ülkay Atmaca: "2000'in üzerinde takım var"ANTALYA - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'da şu anda 2000'in üzerinde takım olduğunu ifade etti.

- POYD Başkanı Ülkay Atmaca: "2000'in üzerinde takım var"



ANTALYA - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'da şu anda 2000'in üzerinde takım olduğunu ifade etti. Atmaca, Antalya'nın bu anlamda eşinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, devre arası kamplarıyla ilgili konuştu. Antalya'da şu anda doluluk oranının yüzde 40'larda olduğunu söyleyen Atmaca, "Antalya'da şu anda 2000'in üzerinde takım konaklıyor. 170 sahamız var ve bu sahalar her bir takım için yeterli durumda. Antrenman ve hazırlık maçı konusunda Antalya önemli bir merkez oldu. Şu anda Kundu ve Belek bölgesi, 12 ay hizmet veriyor. Manavgat ve Side de özellikle Alman turistler için önemli bir merkez oldu. Antalya'daki tesis imkanı çok önemli. Bunun dışında otelcilik konusunda Türkiye, dünyanın 1 numarası. Birçok ülkeye gidiyorum ve gözlemliyorum. Bu işi bizim kadar iyi yapabilen yok" ifadelerini kullandı.

"Turizm Bakanı, bizim için avantaj"

Mevcut Turizm Bakanı'nın bu sektörden olmasının da kendileri açısından çok önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Ülkay Atmaca, "Rusya'yla yaşanan krizin ardından 2 yıl boyunca sektörde sıkıntılar oluşmuştu. Ancak sonrasında atılan doğru adımlarla sektörde önemli bir gelişim sağlandı. Eminim ki önümüzdeki yıl daha da iyi olacaktır. Bu sene 2000'in üzerinde takım burada, seneye bu rakamın 2500'ü bulmasını bekliyoruz. Buraya yalnızca saha anlamında bakmamak gerekiyor. Futbolcunun yattığı yatağın konforundan aldığı hizmete kadar birçok konu çok önemli. Buraya kampa gelen kişiler, eğer aldığı hizmetten memnun kalmışsa yaz tatili için de, Antalya'yı tercih ediyor. Antalya, gerek iklimi, gerekse de tesisleriyle, kamp anlamında eşsiz bir yer" diye konuştu.

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