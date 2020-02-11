POYD Başkanı Ülkay Atmaca: "Rezervasyonlar, 2020'nin en az 2019 kadar iyi olacağını gösteriyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi POYD Başkanı Ülkay Atmaca: 'Rezervasyonlar, 2020'nin en az 2019 kadar iyi olacağını gösteriyor' - Son Dakika Ekonomi

POYD Başkanı Ülkay Atmaca: "Rezervasyonlar, 2020'nin en az 2019 kadar iyi olacağını gösteriyor"

7 saat önce

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, erken rezervasyon rakamlarının 2020 turizm sezonunun en az önceki yıl kadar iyi olacağını gösterdiğini bildirdi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca:

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, erken rezervasyon rakamlarının 2020 turizm sezonunun en az önceki yıl kadar iyi olacağını gösterdiğini bildirdi.

Atmaca, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre, 2019'da Türkiye'nin 52,5 milyon turistle dünya altıncısı olduğunu hatırlattı.

İtalya'nın 8 milyon turist farkıyla Türkiye'nin önünde yer aldığına işaret eden Atmaca, "2020 için kendimize hedef koyduğumuz 58 milyon turist sayısını yakalarsak birkaç yıla kalmaz dünya beşinciliğine yükseliriz." dedi.

Turizmde dünya birincisi olmak için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Atmaca, bunun için yatak sayısının önemine işaret etti.

Atmaca, turizmdeki yükselişin tüm sektör paydaşlarının birlikte verdiği emekle sağlandığını dile getirdi.

Türk turizminde 2018 ve 2019'un tüm zamanların en iyi yılları olduğunu vurgulayan Atmaca, "2020'nin ilk ayı da gayet iyi geçti. Ülkemize ve Antalya'ya gelen turist sayısında artış devam ediyor. Yeni sezon için erken rezervasyonları alıyoruz. Rusya, Avrupa ile İngiltere pazarlarında ciddi artışlar var. Rezervasyonlar, 2020'nin en az 2019 kadar iyi olacağını gösteriyor." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmcilere çok büyük katkısı olduğunu anlatan Atmaca, Ersoy'un sektörün üç ayağını oluşturan konaklama, ulaşım ve seyahati çok iyi bildiğini kaydetti.

Atmaca, "Bakanımız, bize her zaman kapılarını açıyor. İhtiyaç duyduğumuzda her zaman yanımızda. Kendisiyle çok verimli toplantılar yaptık." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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