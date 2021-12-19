POYD'un 30. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) 30. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen galayla kutlandı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen geceye POYD Yönetim Kurulu üyeleri ve otel yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

POYD Genel Başkanı Ülkay Atmaca, programda, 16 yıldır üyesi olduğu, 3 yıldır da başkanlığını yaptığı POYD başkanlığının kendisi için hayattaki en büyük onur olduğunu söyledi.

Otel yöneticiliğinin zorluklarından bahseden Atmaca, "2019 Aralık'ta yaptığımız galayla tüm zamanların rekorlarını kırdığımız bir yıl oldu. Sonrasında martta pandemiyle tüm dünyanın hayatı alt üst olurken Türk profesyonel otelcisi 1 Haziran 2020 sürecindeki normalleşmeyle müthiş bir atağa kalktı." dedi.

Konuşmaların ardından Atmaca ve yönetim kurulu üyeleri tarafından geceye emekleri geçen sponsorlara plaket verildi.

Programın sonunda Atmaca, bir orkestra şefi nasıl tüm orkestrayı idare ediyorsa, otel yöneticileri de bir orkestra şefi gibidir diyerek tüm katılımcılara orkestra şeflerinin kullandığı baton hediye etti.