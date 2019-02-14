Poyd Yeni Üyelerine Belgeleri Sunuldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) yeni üyeleri belgelerini aldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) yeni üyeleri belgelerini aldı.



POYD, 2019'un ilk geleneksel öğle yemeği Delphin Imperial Lara'da gerçekleştirdi. POYD Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, yemeğin açılışını gerçekleştirdi. Atmaca'nın konuşmasının ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ve İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü Şube Müdürü Neva Akçayır yaptıkları çalışmalar hakkında POYD üyelerine bilgilendirmede bulundu.



Etkinlikte POYD'a yeni üye olan Boğaç Fethi Gülderen, Ali Burak Özarutan, Cengiz Alper, Sinan Cihangir, Ahmet Antepli, Yelda Sıvacıoğlu, Ali Tarık Yalçın, Tevfik Yılmaz ve Şahin Özçelik'e üyelik belgeleri verildi. - ANTALYA

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