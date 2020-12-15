Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı - Son Dakika

Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı

15.12.2020 09:12
Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı, System.String[]

Sinop'ta bir balıkçı şirketi spinal musküler atrofi (SMA) tip-1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali için yaptığı bağışta 3 ton 100 kilo hamsiyi satışa sunarak 34 bin 160 TL topladı.

Sinop'ta bir balıkçı şirketi spinal musküler atrofi (SMA) tip-1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali için yaptığı bağışta 3 ton 100 kilo hamsiyi satışa sunarak 34 bin 160 TL topladı.

İstanbul'da yaşayan SMA tip-1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali'nin tedavisine destek olabilmek adına başlatılan kampanyalar devam ediyor. Başlatılan bu kampanyalar her kesimden büyük ilgi görüyor. Yaklaşık iki hafta önce düzenlenen pazar etkinliğinin ardından bir balık firması da kampanyaya destek oldu. Firma, Poyraz Ali için 3 ton 100 kilo hamsiyi satışa sunarak 34 bin 160 TL bağışta bulunmuş oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı İsmail Değer, "Bugün günlerden Poyraz Ali. Tezgahımıza çok ilgi vardı. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte 3 yaşındaki Poyraz Ali için çalıştık. Bu gurur hepimizin. Hepimiz gerçekten çok mutlu olduk. İnşallah Poyraz Ali bir an önce sağlığına kavuşur. 3 yaşındaki bir canın kurtarılması için uğraşmaktan gerçekten ben ve arkadaşlarım büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - SİNOP

Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı

spinal müsküler atrofi, İstanbul, Sinop, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi 141 gün boyunca Kars'tan Karadeniz'e yürüdü! 'Arkadaş' çiftleşebilmek için göç etti Ermenistan'ın kirli planı deşifre oldu: Dağlık Karabağ'ı kurtarmak önceliğimiz Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Aylar sonra annesini gören Eray, gözyaşlarına boğuldu Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi
ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı         
09:09
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü         
08:38
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon         
08:07
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız         
00:35
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var         
21:02
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 09:29:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei