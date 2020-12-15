Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı - Son Dakika

Sinop'ta bir balıkçı şirketi spinal musküler atrofi (SMA) tip-1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali için yaptığı bağışta 3 ton 100 kilo hamsiyi satışa sunarak 34 bin 160 TL topladı.

İstanbul'da yaşayan SMA tip-1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali'nin tedavisine destek olabilmek adına başlatılan kampanyalar devam ediyor. Başlatılan bu kampanyalar her kesimden büyük ilgi görüyor. Yaklaşık iki hafta önce düzenlenen pazar etkinliğinin ardından bir balık firması da kampanyaya destek oldu. Firma, Poyraz Ali için 3 ton 100 kilo hamsiyi satışa sunarak 34 bin 160 TL bağışta bulunmuş oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı İsmail Değer, "Bugün günlerden Poyraz Ali. Tezgahımıza çok ilgi vardı. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte 3 yaşındaki Poyraz Ali için çalıştık. Bu gurur hepimizin. Hepimiz gerçekten çok mutlu olduk. İnşallah Poyraz Ali bir an önce sağlığına kavuşur. 3 yaşındaki bir canın kurtarılması için uğraşmaktan gerçekten ben ve arkadaşlarım büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - SİNOP