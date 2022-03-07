POYRAZ APARTMANI 8 AYDIR ELEKTRİKSİZ - Son Dakika
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POYRAZ APARTMANI 8 AYDIR ELEKTRİKSİZ

07.03.2022 11:28

HATAY'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Poyraz Apartmanı sakinleri, binaya 8 aydır elektrik verilemediğinden dolayı mağduriyet yaşıyor.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Poyraz Apartmanı sakinleri, binaya 8 aydır elektrik verilemediğinden dolayı mağduriyet yaşıyor.

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 314 Sokak'ta oturan 16 dairelik Poyraz Apartmanı sakinleri, inşaatın bitmesi ve yapı denetimin alınmasına rağmen elektrik aboneliği alamıyor. Bina sakinlerinden Necla Yılmaz, soğukta oturduklarını, binanın soba kurmaya uygun olmadığından dolayı soba kuramadıklarını ve trafonun yetersiz gelmesi sebebiyle elektrik aboneliği verilmemesinden dolayı büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Ayşe Türker ise binada elektrik olmadığından dolayı cihaza bağlı bir ev sahibinin de binadan taşınarak kiraya çıktığını, bazı daire sahiplerinin ise kirada oturarak dairelerine taşınamadığını ifade etti. Yetkililerden yardım isteyen bina sakinleri, bir an önce trafo ve abonelik sorununu çözüme kavuşturulmasını istedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan enerji firması yetkilileri ise bölgede Poyraz Apartmanı ile birlikte yeni yapılan 5 binaya verilen enerjinin yetersiz kalması sebebiyle yeni trafo kurulması için gerekli yazışmaların devam ettiğini ancak zaman konusunda herhangi bir süre veremeyeceklerini bildirdi.

POYRAZ APARTMANI 8 AYDIR ELEKTRİKSİZ
POYRAZ APARTMANI 8 AYDIR ELEKTRİKSİZ
POYRAZ APARTMANI 8 AYDIR ELEKTRİKSİZ

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Cumhuriyet Mahallesi, Necla Yılmaz, Kırıkhan, Trafo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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