POYRAZ BEBEĞİN AĞLAMASI AİLEYİ KURTARDI - Son Dakika
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POYRAZ BEBEĞİN AĞLAMASI AİLEYİ KURTARDI

22.03.2022 17:27

ZONGULDAK'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Barut ailesini, 8 aylık Poyraz bebeğin ağlaması kurtardı.

ZONGULDAK'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Barut ailesini, 8 aylık Poyraz bebeğin ağlaması kurtardı. Yeğeninin ağlamasıyla uyanan halasının, bayılan aile bireylerini görüp haber vermesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay dün, Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak'ta Barut ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Halası Nazmiye Barut ile birlikte uyuyan Poyraz bebek saat 05.00 sıralarında ağlamaya başladı. Nazmiye Barut uyanırken, yanlarına gelmeye çalışan babasının ve annesinin bayıldığını gördü. Nazmiye Barut, ağabeyi ve yengesini uyandırırken, durumu 112 Acile bildirdiler. Sağlık ekipleri Ahmet Barut (48), Altun Barut (46) ve bebeğin babası Satılmış Barut (22) ve annesi Seher Barut (22), Nazmiye Barut, kardeşi Samet Barut ve Poyraz bebeği hastanelere kaldırdı. 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Torununun ağlamasına uyandığını belirten Ahmet Barut, 'Evin içi sis duman dolu, bir anda yere düşüp bayıldım. Torunumun ağlamasına uyandım, asıl kahraman o' dedi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten anne Seher Barut, 'En büyük kahraman çocuğumdur' diye konuştu.

Yeğeniyle birlikte uyuyan Nazmiye Barut ise, 'Yeğenim yanımda yatıyordu, çocuk bir anda ağlamaya başladı. Babam odada yatıyordu, geldi ve bir anda titremeye başlayıp bayıldı. Annem de bir anda başı dönüp bayıldı. Anladık ki dumandan etkilenmişler. Hemen gittim abimle yengemi kaldırdım. Yengem de bayıldı, kardeşim de bayıldı. Abimle ben ayakta kaldığım için 112'yi aradık. Asıl kahramanımız yeğenim Poyraz' dedi.

POYRAZ BEBEĞİN AĞLAMASI AİLEYİ KURTARDI
POYRAZ BEBEĞİN AĞLAMASI AİLEYİ KURTARDI
POYRAZ BEBEĞİN AĞLAMASI AİLEYİ KURTARDI
POYRAZ BEBEĞİN AĞLAMASI AİLEYİ KURTARDI
POYRAZ BEBEĞİN AĞLAMASI AİLEYİ KURTARDI
POYRAZ BEBEĞİN AĞLAMASI AİLEYİ KURTARDI
POYRAZ BEBEĞİN AĞLAMASI AİLEYİ KURTARDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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