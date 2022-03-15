Poyraz dindi, balıkçılar denize açılmaya başladı - Son Dakika
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Poyraz dindi, balıkçılar denize açılmaya başladı

15.03.2022 16:28

Poyraz dindi, balıkçılar denize açılmaya başladı Güzel havayı gören vatandaşlar kendini sahilde buldu Marmara Denizi'nde günlerdir süren poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesiyle Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, denize açılmaya başladı.

Poyraz dindi, balıkçılar denize açılmaya başladı

Güzel havayı gören vatandaşlar kendini sahilde buldu

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde günlerdir süren poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesiyle Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, denize açılmaya başladı. Hava sıcaklıklarının yükselmeye başlamasıyla vatandaşlar da kendini sahile attı.

Son bir haftadır Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınası bu sabah itibarıyla etkisini kaybetti. Poyraz'ın etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları da yükselişe geçti. Soğuk hava ve Poyraz fırtınasından dolayı yaklaşık bir haftadır denize açılamayan Tekirdağ'daki balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra denize açılmaya başladı. Bir hafta aradan sonra denize açılmaya başlayan balıkçılar, karides için ağ atacak.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da Tekirdağ sahil alana inerek güzel havanın tadını yürüyüş yaparak, gezerek çıkarmaya çalıştı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada yaklaşık bir haftan beri poyraz fırtınasından dolayı balıkçıların denize açılamadığını ifade ederek, "Balıkçı arkadaşlarımız bu süre zarfında faaliyetlerini ağ bakım, makinelerinin yağlarını, sularını değiştirdiler. Bugünden itibaren inşallah karides avcılığına devam edeceğiz. Nisan 15'e kadar faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Poyraz dindi, balıkçılar denize açılmaya başladı
Poyraz dindi, balıkçılar denize açılmaya başladı
Poyraz dindi, balıkçılar denize açılmaya başladı

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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Poyraz dindi, balıkçılar denize açılmaya başladı - Son Dakika


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