'Poyraz'lı aramada otomobil bagajında bonzai ele geçirildi - Son Dakika

'Poyraz'lı aramada otomobil bagajında bonzai ele geçirildi

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 521,77 gram bonzai ele geçirildi.

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 521,77 gram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik kentin belirli noktalarında uygulama noktası oluşturdu. Adana yönünden kente gelen bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Sürücü ve 3 yolcunun şüpheli hareketleri üzerine araç, emniyet müdürlüğü otoparkına götürülerek, narkotik köpeği Poyraz ile detaylı arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine otomobilin bagajında, poşet içerisine konulmuş vaziyette 521,77 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.Otomobilde bulunan C.Ç., M.T., R.T. ve S.Ş., gözaltına alındı.



Son Dakika

Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar

Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum

İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama

Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi

Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam

Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi

Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı

Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun